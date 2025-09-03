Gaza, appello della Cgil Campania alla mobilitazione. Il punto con il segretario generale Nicola Ricci 

03/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento

Gaza, appello della Cgil Campania alla mobilitazione.

Cresce la mobilitazione in vista della manifestazione di sabato 6 settembre a Napoli, in largo Berlinguer, alle ore 17, promossa dalla Cgil Campania, per chiedere la fine del genocidio in corso in Palestina, fare pressioni sul nostro Governo affinché prenda posizione nei confronti dello Stato di Israele e supportare la Global Sumud Flotilla che in questi giorni con decine di imbarcazioni partite anche dall’italiano tenterà di forza il blocco navale portando aiuti alla popolazione civile. Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. 
Ascolta
Ricci su mobilitazione per Gaza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Notizie correlate

Lascia un Commento