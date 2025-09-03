Gaza, appello della Cgil Campania alla mobilitazione. Il punto con il segretario generale Nicola Ricci 

Gaza, appello della Cgil Campania alla mobilitazione.
Cresce la mobilitazione in vista della manifestazione di sabato 6 settembre a Napoli, in largo Berlinguer, alle ore 17, promossa dalla Cgil Campania, per chiedere la fine del genocidio in corso in Palestina, fare pressioni sul nostro Governo affinché prenda posizione nei confronti dello Stato di Israele e supportare la Global Sumud Flotilla che in questi giorni con decine di imbarcazioni partite anche dall’italiano tenterà di forza il blocco navale portando aiuti alla popolazione civile. Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.
Ascolta
Ricci su mobilitazione per Gaza
