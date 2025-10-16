Gal Colline Salernitane, due progetti di Comunità al centro della nuova Strategia. Ascolta

Parte la nuova Strategia LEADER SRG06 – Programmazione 2023/2027-29 del Gal Colline Salernitane.
Dopo la presentazione ufficiale, avvenuta ieri sera, con un ampio e qualificato parterre, presso la sede del GAL, oggi, il direttore del Gal Colline Salernitane, Eligio Troisi e Concetta Rau, Responsabile Unità Pubblica Amministrazione NOMISMA – Assistenza tecnica GAL, sono stati ospiti in studio a Radio Alfa per illustrare i principali punti su cui si fonda la nuova strategia.
Il Gal Colline Salernitane ha scritto una pagina di storia investendo tutte le risorse assegnate per la crescita e lo sviluppo del territorio picentino, e nel frattempo abbiamo attivato, a valere su altre progettualità, ulteriori risorse come: Il Contratto di Fiume Picentino, Il Cammino dei Picentini, Il Distretto del Cibo.
Il futuro prossimo si sviluppa su due progetti di Comunità, l’attivazione della Strategia sul plurifondo, ovvero attingere risorse anche dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale. I due progetti sono concentrati su “Risorse forestali e idriche per una economia circolare e sostenibile” e “Agroalimentare di qualità per un’offerta turistica coerente e competitiva”.
L’altro elemento di novità è la gestione dei progetti complessi che avverrà attraverso la costituzione di due Assemblee di Comunità.
Il territorio dei Picentini, grazie a questi due progetti di Comunità, è destinato ad essere proiettato verso nuovi e importanti orizzonti.
