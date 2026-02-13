Gal Colline Salernitane presenta il “Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree rurali”

Oggi alla sede della Camera di Commercio di Salerno, la presentazione del Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree rurali promosso dal Gal Colline Salernitane.
Il documento propone una visione sistemica, capace di integrare funzioni produttive, ambientali, sociali e culturali, superando le tradizionali separazioni tra aree urbane, interne e periurbane.
Abbiamo intervistato il Coordinatore del Gal Colline Salernitane Eligio Troisi.
Ascolta
troisi su manifesto giffoni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.