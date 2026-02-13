Gal Colline Salernitane presenta il “Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree rurali”

13/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Oggi alla sede della Camera di Commercio di Salerno, la presentazione del Manifesto di Giffoni per il Futuro delle Aree rurali promosso dal Gal Colline Salernitane.

Il documento propone una visione sistemica, capace di integrare funzioni produttive, ambientali, sociali e culturali, superando le tradizionali separazioni tra aree urbane, interne e periurbane.

Abbiamo intervistato il Coordinatore del Gal Colline Salernitane Eligio Troisi.

