Gal Colline Salernitane in campo per la promozione del territorio

Le iniziative patrocinate dal GAL (patrocinio morale) ed a cui ha partecipato, nello scorso fine settimana, hanno avuto inizio giovedì 12 marzo a “Sorsi DiVino, evento che si è svolto a Cava De’ Tirreni, dove il GAL ha partecipato con una rappresentanza di eccellenze agroalimentari del Territorio, aziende vitivinicole e Oleicole.
Contestualmente, venerdì 13 marzo, ha avuto inizio la Fiera Nazionale, 22esima edizione, a Milano Rho, “FA’ LA COSA GIUSTA” dove il GAL è stato presente con il Cammino dei Picentini nello stand istituzionale della Regione Campania; sabato 14, il GAL è stato presente ed ha dato il proprio contributo al Convegno Scientifico Internazionale che si è svolto a Cimitile, organizzato dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’Università Federico II, con la partecipazione di Università internazionali; ancora una volta il contributo del GAL è stato finalizzato alla esperienza, ritenuta una best practice, del Cammino dei Picentini, come progetto unitario di valorizzazione dell’intero sistema locale e con riferimento al patrimonio paesaggistico e culturale.
Nel pomeriggio, sempre di sabato 14 marzo, il GAL è stato al fianco all’ AICS Olevano APS per l’inaugurazione della Mostra fotografica “MIKHA’EL, IL RITO e la CASA”, legata al Culto Micaelico, mostra che resta visitabile fino al 6 aprile 2026, presso la chiesa Madonna del S.S. Soccorso in località Busolino, frazione Salitto di Olevano Sul Tusciano.
Ed infine, domenica 15 marzo, il GAL ha partecipato all’evento organizzato presso l’ex Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, dall’Ecomuseo dei Picentini, per testimoniare la vicinanza del GAL ad ogni sforzo delle Pro Loco e delle Associazioni del Territorio, scongiurando nel frattempo, attraverso l’approccio del GAL che è rivolto a tutti e dieci i comuni dell’Area Leader, più il Comune di Pontecagnano Faiano, ricadute localistiche che non sono utile all’organizzazione turistica del Territorio; concetto espresso come nettezza e come monito ai presenti, dell’Assessore Regionale al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio, che, nel suo intervento conclusivo, ha saputo tracciare in modo chiaro, lungimirante e concreto, il percorso che deve essere intrapreso per una svolta decisiva alla organizzazione dell’offerta turistica delle aree interne, intervento fortemente condiviso dal GAL.
Un programma così intenso è il risultato di una visione fortemente territoriale e di grande apertura, del Presidente Antonio Giuliano, della Vicepresidente Carolina Cammarano e dell’intero CdA, della capacità di costruire relazioni istituzionali del Direttore Eligio Troisi e del grande lavoro di squadra e spirito di abnegazione di tutto il personale che, pur non percependo straordinari non si tira mai indietro per rappresentare il GAL in ogni contesto ritenuto strategicamente utile e coerente con la missione di sviluppo territoriale.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.