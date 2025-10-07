Gal Colline Salernitane, Eligio Troisi al convegno conclusivo progetto VoT-Cooperazione Transnazionale

Nella sede del GAL Colline Salernitane, a Giffoni Valle Piana, questa mattina si svolge il convegno conclusivo del progetto VoT -Progetto di Cooperazione Transnazionale, dal titolo “Il Cammino dei Picentini, i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini, per la Destinazione Turistica dei Picentini”.
All’incontro partecipano anche gli alunni dell’Istituto Superiore Gian Camillo Glorioso di Montecorvino Rovella.
Coordina i lavori, il direttore del GAL e responsabile cooperazione, Eligio Troisi che al microfono di Alessandro Mazzaro è intervenuto in diretta per spiegare il senso dell’evento.
