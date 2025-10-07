Gal Colline Salernitane, Eligio Troisi al convegno conclusivo progetto VoT-Cooperazione Transnazionale

07/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Nella sede del GAL Colline Salernitane, a Giffoni Valle Piana, questa mattina si svolge il convegno conclusivo del progetto VoT -Progetto di Cooperazione Transnazionale, dal titolo “Il Cammino dei Picentini, i Villaggi della Tradizione e l’Ecomuseo dei Picentini, per la Destinazione Turistica dei Picentini”.

All’incontro partecipano anche gli alunni dell’Istituto Superiore Gian Camillo Glorioso di Montecorvino Rovella.

Coordina i lavori, il direttore del GAL e responsabile cooperazione, Eligio Troisi che al microfono di Alessandro Mazzaro è intervenuto in diretta per spiegare il senso dell’evento.
Eligio Troisi su Cammino Picentini
Pino D'Elia

Giornalista professionista dal 2010, conduce programmi di informazione e approfondimento.

