Gal Colline Salernitane, al via la prima mostra di artigianato artistico e della tradizione dei Picentini

Inaugurata nel Complesso Monumentale di San Francesco a Giffoni Valle Piana, la Prima Mostra di Artigianato Artistico e della Tradizione dei Picentini, promossa dal GAL Colline Salernitane, che si svolgerà fino al 6 gennaio nelle sale attigue della XXX Edizione della Mostra Internazionale d’Arte Presepiale. La Mostra ospita dodici artigiani del territorio, selezionati tra i migliori interpreti della tradizione artistica locale e sarà occasione anche di “mercatino natalizio” per poter acquistare i consueti regali natalizi dai nostri artigiani.
Ai nostri microfoni il presidente del Gal Colline Salernitane, Antonio Giuliano.
