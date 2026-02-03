Gaetano Russo, un uomo perbene. Il sindaco Squillante: “Le parole non bastano”

Omicidio di Gaetano Russo, 60 anni.
“Una vera istituzione – ha detto al nostro microfono – il sindaco Francesco Squillante. Davanti a un dolore così grande, le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato. Resta solo il silenzio, la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l’abbraccio di un’intera comunità che oggi piange uno dei suoi figli. Piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto, e della magistratura. Perché il responsabile sia messo davanti alla propria ignobile azione e paghi con l’applicazione della legge e senza sconti”.
Il panettiere, secondo l’ipotesi che sembra prevalere in questo momento, sarebbe stato colpito da diversi fendenti, scagliati al termine di un litigio.
Ascolta
omicidio russo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.