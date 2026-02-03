Gaetano Russo, un uomo perbene. Il sindaco Squillante: “Le parole non bastano”

03/02/2026 Primo Piano Nessun commento
Omicidio di Gaetano Russo, 60 anni.

“Una vera istituzione – ha detto al nostro microfono – il sindaco Francesco Squillante. Davanti a un dolore così grande, le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato. Resta solo il silenzio, la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l’abbraccio di un’intera comunità che oggi piange uno dei suoi figli. Piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto, e della magistratura. Perché il responsabile sia messo davanti alla propria ignobile azione e paghi con l’applicazione della legge e senza sconti”.

 Il panettiere, secondo l’ipotesi che sembra prevalere in questo momento, sarebbe stato colpito da diversi fendenti, scagliati al termine di un litigio. 

omicidio russo
