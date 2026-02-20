Futuro incerto per i lavoratori delle Fonderie Pisano. Il punto con l’Assessore regionale Pecoraro

Futuro incerto per i lavoratori delle Fonderie Pisano.
Lo stabilimento a Fratte nell’area che ospita le fonderie Pisano, è fermo. Lo stato di crisi dell’azienda che oltre allo sfavorevole contesto internazionale, deve fare i conti con il possibile progetto di delocalizzazione. I lavoratori sono in attesa di capire cosa succederà. Da più di 8 anni gli oltre 100 dipendenti lavorano a singhiozzo, senza ancora oggi intravedere reali prospettive per il futuro. Ne abbiamo parlato con l’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro
Ascolta
Pecoraro su Fonderie Pisano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.