Futuro incerto per i lavoratori delle Fonderie Pisano. Il punto con l’Assessore regionale Pecoraro

20/02/2026 Attualità, Cronaca, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Futuro incerto per i lavoratori delle Fonderie Pisano. 

Lo stabilimento a Fratte nell’area che ospita le fonderie Pisano, è fermo. Lo stato di crisi dell’azienda che oltre allo sfavorevole contesto internazionale, deve fare i conti con il possibile progetto di delocalizzazione. I lavoratori sono in attesa di capire cosa succederà. Da più di 8 anni gli oltre 100 dipendenti lavorano a singhiozzo, senza ancora oggi intravedere reali prospettive per il futuro. Ne abbiamo parlato con l’assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro
Pecoraro su Fonderie Pisano
Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

