Futuro in bilico per lo scalo commerciale salernitano. Il punto con Gerardo Arpino, Dipartimento trasporti Cgil Salerno.
Il Tar della Campania, sezione di Salerno, accoglie il ricorso della Culp “Flavio Gioia” e annulla il diniego dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale sui contributi destinati ai lavoratori portuali. I giudici hanno rilevato un’irregolarità nella procedura: l’Autorità ha motivato il rigetto richiamando la sostenibilità finanziaria del contributo, senza aver indicato prima questa ragione alla cooperativa, impedendole così di presentare le proprie osservazioni. La sentenza, tuttavia, non comporta l’erogazione automatica delle somme richieste. L’Autorità portuale dovrà riesaminare la domanda nel rispetto delle indicazioni del Tar. Confermato intanto lo sciopero proclamato da Cgil e Filt Cgil di Salerno per il 15 e 16 ottobre, nell’ambito di una vertenza che riguarda anche il futuro e il ruolo dello scalo commerciale salernitano. Ne abbiamo parlato con Gerardo Arpino, Dipartimento trasporti Cgil Salerno
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Arpino su porto
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