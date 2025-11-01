Furto nel deposito del Comune ad Eboli e in un’abitazione ad Agropoli

I ladri sono entrati nella ex scuola Lauria, di via Salita Ripa, ad Eboli, che è adibita a deposito comunale. E’ stato portato via tutto il materiale elettorale destinato ai seggi per le prossime elezioni regionali. I danni – come riporta La Città di Salerno – ammonterebbero a circa 30mila euro. Dal sopralluogo è emerso che sono stati rubati lampadine, staffe, tendaggi, cavi elettrici, trasformatori, cabine e campane elettorali utilizzate per tutti e 34 i seggi del territorio comunale. Un danno non solo economico, ma anche organizzativo, visto che il materiale era pronto per essere distribuito in vista delle prossime elezioni.
Ladri in azione, ieri anche ad Agropoli. Due malviventi con il volto coperto si sono introdotti all’interno di una villetta, in contrada Marrota, salendo da un balcone. Entrati in casa, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato oggetti in oro e una pistola regolarmente detenuta. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Indagano i carabinieri.
