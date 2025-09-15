Furto in una gioielleria di Salerno, colpo sventato in un maxistore di San Valentino Torio

Un altro furto a Salerno ai danni di un esercizio commerciale. La scorsa notte i ladri hanno colpito una gioielleria in via Trento, “Gioie e gioielli”. Sul posto, le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il bottino ed i danni sono in corso di quantificazione.
Al vaglio degli investigatori, le immagini fornite dalla videosorveglianza
Furto sventato ai danni di un’azienda nella tarda serata di ieri a San Valentino Torio. Una pattuglia della vigilanza privata ha sorpreso quattro uomini incappucciati che tentavano di forzare un furgone Fiat Fiorino, in via Zeccagnuolo. I ladri sono giunti sul posto con due auto.
Il successivo e immediato intervento dei carabinieri e delle altre società di vigilanza notturna ha dato il via a un inseguimento durato quasi un’ora. I malviventi si sono divisi, una delle due auto è stata abbandonata nella zona industriale di Fosso Imperatore, mentre l’altra con i malviventi a bordo, un’Audi è riuscita a immettersi sull’autostrada e a guadagnare la fuga.
