Furto in gioielleria nel centro di Salerno, è l’ennesimo colpo. Il commento di Nino Marone (Confcommercio)

18/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Ancora furti nelle attività commerciali di Salerno. Un furto nella notte è stato messo a segno in una nota gioielleria nel centro cittadino a Salerno. I malviventi hanno colpito nella centralissima piazza Portanova, tra corso Vittorio Emanuele e via Mercanti. Sul posto la Polizia per i necessari rilievi e avviare le indagini che possano portare all’identificazione dei ladri. Si stanno esaminando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Danni in corso di quantificazione. 

Appena ieri notte, i ladri avevano preso di mira un negozio di giocattoli di via Posidonia, nel quartiere di Torrione. I commercianti della zona sono pronti ad organizzare un corteo di protesta pacifica per manifestare il proprio disagio e per chiedere il diritto alla sicurezza e alla tutela del proprio lavoro. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Abbiamo affrontato l’allarme furti con Nino Marone, presidente di Confcommercio di Salerno e provincia.
Ascolta
Nino Marone su furti in negozi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento