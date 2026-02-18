Furto in gioielleria nel centro di Salerno, è l’ennesimo colpo. Il commento di Nino Marone (Confcommercio)

Ancora furti nelle attività commerciali di Salerno. Un furto nella notte è stato messo a segno in una nota gioielleria nel centro cittadino a Salerno. I malviventi hanno colpito nella centralissima piazza Portanova, tra corso Vittorio Emanuele e via Mercanti. Sul posto la Polizia per i necessari rilievi e avviare le indagini che possano portare all’identificazione dei ladri. Si stanno esaminando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Danni in corso di quantificazione.
Appena ieri notte, i ladri avevano preso di mira un negozio di giocattoli di via Posidonia, nel quartiere di Torrione. I commercianti della zona sono pronti ad organizzare un corteo di protesta pacifica per manifestare il proprio disagio e per chiedere il diritto alla sicurezza e alla tutela del proprio lavoro.
Abbiamo affrontato l’allarme furti con Nino Marone, presidente di Confcommercio di Salerno e provincia.
Nino Marone su furti in negozi
