Furto al distributore carburanti a Pontecagnano, tentato furto in abitazione a Salerno

Hanno divelto e portato via l’erogatore di carte e monete del distributore di carburanti. È accaduto alla Q8 nel centro di Pontecagnano Faiano, su Via Italia nella notte. Indagano le Forze dell’Ordine.
A Salerno invece due malviventi hanno tentato di forzare la porta di un appartamento nel quartiere Pastena a Salerno, in via Sestieri, ma sono stati arrestati. Un 45enne e un 30enne di nazionalità georgiana sono stati bloccati dalla Polizia mentre tentavano di entrare nell’abitazione in assenza dei proprietari. Un vicino di casa ha sentito i rumori molesti ed ha chiamato il 112. Entrambi sono stati trasferiti nel Carcere di Fuorni. In loro possesso sono state trovate anche chiavi bulgare e alterate adatte allo scasso.
