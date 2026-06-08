Furto di rame al Palasele. Salta la corrente alla vigilia della gara 1 dei play off scudetto della Feldi

I ladri hanno nuovamente preso di mira il Palasele.
Si tratta del secondo furto di rame nel giro di poco tempo e con le stesse modalità. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno messo a segno il colpo senza avere alcun ostacolo. Si sono introdotti dal retro della struttura, forzando un ingresso secondario.
Una volta all’interno, hanno agito indisturbati, portando via ingenti quantità di cavi in rame, fondamentali per il corretto funzionamento degli impianti elettrici e d’illuminazione della struttura.
Il danno maggiore, purtroppo, è quello subito dagli atleti della Feldi serie A C5. Il furto ha infatti messo fuori uso l’impianto proprio alla vigilia di un appuntamento cruciale. Domani sera, alle 20,30, è in programma la sfida casalinga valevole per i play-off scudetto contro la Roma. Al momento, senza energia elettrica, ovviamente risulta impossibile il match.
Sul posto, anche il sindaco Conte che sta verificando la fattibilità di un intervento di ripristino d’emergenza per permettere il regolare svolgimento della partita, scongiurando così il rischio di un rinvio o di una sconfitta a tavolino che penalizzerebbe gravemente il cammino sportivo della compagine locale. Si sta valutando anche l’utilizzo del Paladirceu.
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