Furti nelle centrali di telecomunicazione a Tramonti, individuati i presunti responsabili

27/11/2025 Cronaca Nessun commento
Individuati i ladri di rame e di altri materiali rubati dalle centrali di telecomunicazione presenti nel comune di Tramonti. I presunti responsabili sono tre persone residenti a Napoli nei cui confronti questa mattina i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’obbligo di dimora per furto aggravato in concorso. La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale di Salerno.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, i tre indagati, nel periodo compreso tra maggio 2024 e marzo 2025, in diverse occasioni, si sarebbero introdotti all’interno delle centrali di telecomunicazione rubando 28 testine in plastica del valore complessivo di 12.000 euro contenenti contatti in rame, berillio, bronzo fosforoso e platino, costituenti i terminali di 2.800 utenze telefoniche fisse riconducibili a privati e pubblici servizi che, a causa del furto, hanno subito malfunzionamenti e interruzioni del servizio.

