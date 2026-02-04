Furti nel Vallo di Diano, individuati due giovani

Individuati i due ladri, autori di diversi furti nel Vallo di Diano e nella Valle del Tanagro.
Si tratta di un 28enne e di un 24enne che, tra agosto e novembre dello scorso anno, avrebbero compiuto numerosi furti ad Auletta, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Teggiano, rubando materiale da lavoro e gruppi elettrogeni. In un episodio, avrebbero anche strappato un paio di orecchini d’oro a un’anziana. Il bottino complessivo dei furti è stimato in circa 30mila euro.
Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre per il 24enne è scattato l’obbligo di dimora a Sala Consilina.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.