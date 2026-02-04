Furti nel Vallo di Diano, individuati due giovani

04/02/2026 Cronaca
Individuati i due ladri, autori di diversi furti nel Vallo di Diano e nella Valle del Tanagro.

Si tratta di un 28enne e di un 24enne che, tra agosto e novembre dello scorso anno, avrebbero compiuto numerosi furti ad Auletta, Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Teggiano, rubando materiale da lavoro e gruppi elettrogeni. In un episodio, avrebbero anche strappato un paio di orecchini d’oro a un’anziana. Il bottino complessivo dei furti è stimato in circa 30mila euro.

Il 28enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico mentre per il 24enne è scattato l’obbligo di dimora a Sala Consilina.

