Furti in attività commerciali, ad Angri Aldo Severino (Confesercenti) propone una maggiore collaborazione tra commercianti

Più vigilanza sul territorio da parte delle forze dell’ordine, ma anche maggiore collaborazione tra commercianti. E’ quanto propone Confesercenti ad Angri dopo lo sfogo di sabato scorso di uno di loro finito nel mirino dei ladri che ha fatto anche delle proposte condivise dall’associazione, presieduta ad Angri da aldo Severino, vice presidente provinciale di Confesercenti.
La proposta è di organizzarsi per quartieri o per zone, valutando, in accordo con un Istituto di vigilanza operante sul territorio, un rafforzamento dei giri perlustrativi nelle diverse aree della città, anche attraverso una quota mensile aggiuntiva per garantire un servizio più capillare e mirato. Questa mattina in diretta ne abbiamo parlato proprio con Aldo Severino.
Ascolta
Aldo Severino su proposte anti ladri ad Angri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.