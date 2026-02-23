Furti in appartamento, quattro arresti anche grazie alla videosorveglianza di Agropoli e Torchiara

Una banda specializzata in furti in appartamento, attiva tra il basso Lazio e la Campania, è stata disarticolata dalla Questura di Caserta. Sono state arrestate quattro persone.

Decine i colpi che sarebbero stati messi a segno dalla banda, anche nel Cilento e ad Agropoli.

Nel corso dell’operazione, sono stati recuperati denaro contante, oro, gioielli, armi, targhe automobilistiche e veicoli di grossa cilindrata. Determinante per l’identificazione dei mezzi utilizzati dai malviventi è stata la collaborazione con il comando di polizia municipale di Agropoli, grazie ai sistemi di videosorveglianza attivi sul territorio comunale.

Ulteriori elementi investigativi sono emersi dopo un furto avvenuto a Torchiara grazie agli apparati elettronici per la rilevazione dei transiti veicolari.

