Furti in abitazione e truffe, arrestate 38 persone in Campania

Furti in abitazione e truffe dello specchietto ai danni di anziani messi a segno anche in provincia di Salerno in altre province della Campania e nel Lazio. Sgominata con 38 arresti l’organizzazione criminale nel corso di un’operazione dei Carabinieri che questa mattina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord.
Gli arrestati sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate in danno di vittime in condizioni di minorata difesa, per un numero complessivo di 65 capi d’imputazione. Le indagini hanno avuto origine in seguito ad un furto in abitazione commesso a Casoria e sono state svolte dal mese di giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, mettendo a sistema oltre 100 furti in abitazione commessi con modalità simili.
La complessa ed articolata attività d’indagine ha permesso di identificare 38 soggetti, appartenenti a 7 diversi gruppi criminali, stabilmente e storicamente dedicati alla commissione di furti in abitazione nelle province di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno, Avellino, ma anche nelle province di Frosinone e Roma, e di ricostruire 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la tecnica dello specchietto, per un profitto complessivo 105mila euro costituiti da monili d’oro e argento, preziosi e denaro contante.
Compiuto il furto, i malviventi si allontanavano a bordo di autovetture munite di scomparti creati ad hoc per nascondere gli attrezzi, i gioielli e il denaro. In alcuni casi operavano travestiti da rider di note società che effettuano consegna di cibo a domicilio. Durante l’attività investigativa sono stati recuperati circa 30.000 euro di refurtiva.
