Furti di gasolio a Padula, arrestati due giovani del Vallo di Diano

07/11/2026 Cronaca Nessun commento
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Per i furti di gasolio a Padula i carabinieri hanno arrestato due giovani residenti nel Vallo di Diano al termine di indagini che hanno permesso di fare luce su numerosi furti di carburante commessi ai danni di enti pubblici e attività private del territorio. Attraverso appostamenti e immagini di sistemi di videosorveglianza i militari hanno permesso di ricostruire le modalità dei furti, documentare la sottrazione di centinaia di litri di carburante, oltre ai danni arrecati alle strutture interessate.

Furti perpetrati anche ai danni di veicoli del Consorzio di Bonifica del Tanagro. A carico dei due indagati sono scattate le misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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