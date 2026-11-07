Furti di gasolio a Padula, arrestati due giovani del Vallo di Diano

Per i furti di gasolio a Padula i carabinieri hanno arrestato due giovani residenti nel Vallo di Diano al termine di indagini che hanno permesso di fare luce su numerosi furti di carburante commessi ai danni di enti pubblici e attività private del territorio. Attraverso appostamenti e immagini di sistemi di videosorveglianza i militari hanno permesso di ricostruire le modalità dei furti, documentare la sottrazione di centinaia di litri di carburante, oltre ai danni arrecati alle strutture interessate.
Furti perpetrati anche ai danni di veicoli del Consorzio di Bonifica del Tanagro. A carico dei due indagati sono scattate le misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.