Furti ad automobilisti tra Salerno e Battipaglia, arrestate quattro persone

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Salerno, indagate a vario titolo per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per tre degli indagati, il gip del tribunale di Salerno, ha disposto gli arresti domiciliari, mentre per il quarto è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe messo a segno una serie di furti tra settembre e dicembre 2025 tra Salerno e Battipaglia, prendendo di mira gli automobilisti.
Il modus operandi sarebbe stato collaudato: uno dei complici distraeva la vittima con una richiesta di indicazioni stradali, mentre un altro approfittava per sottrarre oggetti custoditi all’interno del veicolo. I ladri puntavano a denaro, documenti e carte di credito che, secondo l’accusa, venivano poi utilizzate per prelevare contanti presso sportelli ATM o per effettuare acquisti in esercizi commerciali.
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