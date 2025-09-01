Furti a pazienti ricoverati all’ospedale Ruggi, il severo richiamo al personale del direttore Verdoliva

Furti a pazienti ricoverati all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno sono stati segnalati nei giorni scorsi generando forte indignazione e allarme. È intervenuto con una nota il nuovo direttore generale, Ciro Verdoliva, che esprime vicinanza alle famiglie coinvolte e ribadisce l’impegno dell’azienda a tutelare la dignità dei degenti. Ha parlato di un’ombra che rischia di colpire l’immagine complessiva della struttura, pur ricordando la dedizione della grande maggioranza dei professionisti.
In attesa di un piano di rafforzamento della sicurezza, la direzione del Ruggi ha richiamato tutto il personale a un maggiore senso di vigilanza e responsabilità. L’obiettivo è evitare che pochi episodi possano compromettere la reputazione di una comunità fatta di migliaia di lavoratori onesti e qualificati.
Rivolgendosi al personale il direttore Verdoliva ha scritto: “Vi chiedo, con forza e con il cuore, di essere vigili. In attesa delle misure che metteremo in campo per rafforzare la sicurezza, abbiamo già oggi un’arma potentissima: la coscienza e l’orgoglio di ciascuno di noi”.
