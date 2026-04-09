Fuochi d’artificio proibiti a Salerno nelle ore notturne, primi risultati e multe. Il punto con Il Mattino di Salerno

Ha prodotto dei risultati la nuova ordinanza del comune di Salerno che vieta l’uso dei fuochi d’artificio, dalle ore 22:00 alle 7:00, sull’intero territorio comunale. Sul viadotto Gatto è stato sanzionato di 1000 euro un uomo 40enne che aveva acceso fuochi pirotecnici in piena notte, sostenendo si trattasse del festeggiamento di una ricorrenza.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto in diretta insieme al collega Gianluca Sollazzo, del quotidiano Il Mattino di Salerno.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su divieto spari fuochi d’artificio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.