Fuochi d’artificio proibiti a Salerno nelle ore notturne, primi risultati e multe. Il punto con Il Mattino di Salerno

09/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Ha prodotto dei risultati la nuova ordinanza del comune di Salerno che vieta l’uso dei fuochi d’artificio, dalle ore 22:00 alle 7:00, sull’intero territorio comunale. Sul viadotto Gatto è stato sanzionato di 1000 euro un uomo 40enne che aveva acceso fuochi pirotecnici in piena notte, sostenendo si trattasse del festeggiamento di una ricorrenza.

Questa mattina, abbiamo fatto il punto in diretta insieme al collega Gianluca Sollazzo, del quotidiano Il Mattino di Salerno.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su divieto spari fuochi d’artificio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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