Funerali di Tina Sgarbini, una riflessione con l’omelia di Mons. Alfonso Raimo

L’omelia al funerale di Tina Sgarbini di Mons. Alfonso Raimo, Vescovo ausiliare della Diocesi di Salerno-Campagna Acerno.
Oggi pomeriggio a Montecorvino Rovella, i funerali di Tina Sgarbini, la 47enne, madre di tre figli, uccisa sabato scorso nel suo appartamento a Montecorvino Rovella dall’ex compagno reo confesso, il 36enne Christian Persico. A celebrare i funerali anche Mons. Alfonso Raimo, Vescovo ausiliare della Diocesi di Salerno-Campagna Acerno. Abbiamo commentato uno stralcio della sua sentita omelia.
Raimo su femmnicidi
