Funerali Tagliaferri. Soricelli: “Il dolore di oggi non può essere sterile, la memoria di Anna chiede responsabilità”

“Questa cattedrale è colma non solo di gente ma anche di domande. Chi dice di essere la luce e odia il proprio fratello, è ancora nelle tenebre”. Lo ha detto monsignor Soricelli, Vescovo di Cava-Amalfi, nel corso dell’omelia in occasione dei funerali di Anna Tagliaferri, la donna di 40 anni uccisa dal suo compagno, poi suicida, il 21 dicembre.
In un Duomo di Cava de Tirreni colmo, Soricelli ha poi continuato “L’odio a volte prende il nome dell’amore, della gelosia e del possesso ma l’amore vero non ferisce, non umilia non controlla, lascia vivere. Dobbiamo dirlo senza retorica. Non ogni relazione è amore, non ogni silenzio è pace. Quando la violenza entra in una relazione, la luce si spegne anche se continuiamo a chiamarlo amore”. Soricelli ha concluso con un appello.
“Il dolore di oggi non può essere sterile, la memoria di Anna chiede di diventare responsabilità”. Non era presente alla cerimonia funebre, la madre della vittima, Giovanna. La 75enne, ferita alla gola e all’addome, è ancora ricoverata in ospedale.
