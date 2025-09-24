Fumogeni accesi allo stadio a Crotone. Daspo per 11 tifosi della Cavese

Undici tifosi della Cavese sono stati sottoposti a Daspo, dal questore di Crotone, in relazione all’incontro di Lega Pro giocato dalla Cavese a Crotone il 4 gennaio.
All’interno della curva riservata agli ospiti, furono accesi fumogeni che avrebbero messo a rischio l’ordine e la sicurezza pubblica.
I tifosi protagonisti del gesto sono stati segnalati, alla Procura, dalla Digos che ha avviato le indagini. Sono stati identificati attraverso l’incrocio dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere posizionate lungo il perimetro dello stadio.
I Daspo avranno una durata variabile da uno e cinque anni, alcuni anche con la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia durante lo svolgimento delle gare.
