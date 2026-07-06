Fumi anomali dalle navi nei porti di Salerno, Napoli e Castellammare. Scatta l’esposto

Sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla Casa del Volontariato a Salerno, i contenuti dell’esposto-segnalazione relativo alle emissioni di fumi anomali provenienti dalle navi nei porti di Salerno e Napoli. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Italia Nostra Salerno, Legambiente Campania e dal Coordinamento Regionale di Rigenera Campania.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, Giancarlo Chiavazzo Responsabile scientifico Legambiente
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fumi dalle navi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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