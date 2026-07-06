Fumi anomali dalle navi nei porti di Salerno, Napoli e Castellammare. Scatta l’esposto

06/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa alla Casa del Volontariato a Salerno, i contenuti dell’esposto-segnalazione relativo alle emissioni di fumi anomali provenienti dalle navi nei porti di Salerno e Napoli. L’iniziativa è promossa dalle associazioni Italia Nostra Salerno, Legambiente Campania e dal Coordinamento Regionale di Rigenera Campania.

Al microfono di Alessandro Mazzaro, Giancarlo Chiavazzo Responsabile scientifico Legambiente

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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fumi dalle navi
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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