Fumata nera all’incontro convocato dalla Regione su blocco mezzi pesanti e bus su ex SR373. Il punto con il sindaco di Ravello

Si è conclusa con un nulla di fatto la videoconferenza convocata d’urgenza ieri dalla Regione per discutere del blocco ai mezzi pesanti lungo l’ex Strada Regionale 373 in Costa d’Amalfi.
L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi sindaci della Costiera, del vice presidente della Regione, Mario Casillo, del presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, del presidente della Provincia di Salerno, Geppino Parente, con il consigliere Giovanni De Simone, e di rappresentanti dell’Acamir, l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti.
Al centro della discussione l’ordinanza provinciale che, a partire dal prossimo 13 luglio, vieterà il transito ai veicoli superiori alle 5 tonnellate, inclusi i bus turistici e del trasporto pubblico. Durante il tavolo tecnico è stata avanzata l’ipotesi di sostituire i mezzi pesanti con veicoli di dimensioni ridotte per il trasporto di merci e passeggeri. Una proposta non attuabile a breve e non risolutiva. I sindaci hanno insistito quindi sulla necessità di rivedere l’ordinanza. Misura del tutto insufficiente, secondo il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, sia per l’alto volume di utenza sulle nostre tratte, sia per l’oggettiva difficoltà di reperire nuovi veicoli in tempi così brevi.
Domani 10 luglio, alle 10.30, si terrà un altro tavolo tecnico presso la sede della Provincia di Salerno, alla presenza dei sindaci e di rappresentanti di Regione, Provincia e Sita Sud. Questa mattina abbiamo fatto il punto in diretta con il sindaco Vuilleumier.
Ascolta
Sindaco Vuilleumier su ordinanza viabilità provincia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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