Ammontano a circa 30mila euro, secondo una primissima stima, i danni causati dal fulmine che ieri si è abbattuto sulla chiesa madre del Santissimo Salvatore della Socia, a Cosentini, frazione di Montecorice, provocando danni alla struttura e al campanile, uno dei simboli più riconoscibili del paese. Sul campanile è caduta la croce posta sulla sommità, mentre la struttura presenta evidenti segni di danneggiamento.
Sono state interessate anche le parti architettoniche e le coperture. Anche il tetto della chiesa ha riportato danni, con una parte della copertura compromessa. L’acqua piovana è penetrata all’interno dell’edificio. Il fulmine ha messo fuori uso anche l’impianto elettrico. A causa delle condizioni attuali, le celebrazioni resteranno sospese fino a nuova comunicazione.
Il parroco Giovanni Cairone, intervenuto questa mattina a Radio Alfa, ha detto che la chiesa è coperta da un’assicurazione ma sicuramente ben venga l’iniziativa del Comitato “Pro Paesi a Monte – La Svolta” che ha lanciato una “Colletta di solidarietà” aperta a tutti coloro che vorranno partecipare liberamente, contribuendo al ripristino, al restauro e alla ristrutturazione della chiesa che è un pezzo della storia, dell’identità e della memoria di intere generazioni.
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Padre Giovanni Cairone su danni fulmine su chiesa madre
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