Fuga degli autisti da Busitalia Campania, l’allarme di Ugl Trasporti-Salerno. Gabriele Giorgianni spiega le ragioni

Sono 11 i conducenti neoassunti ma anche con molti anni di servizio che, nell’ultimo mese, hanno deciso di lasciare il lavoro presso l’azienda Busitalia Campania.

La denuncia è del sindacato Ugl Trasporti rimarcando che le cause di questa crisi sarebbero riconducibili a una “gestione aziendale degli ultimi anni caratterizzata da sovraccarichi di lavoro, turni gravosi spesso definiti “massacranti” dagli stessi lavoratori, e da una grave difficoltà nella conciliazione vita-lavoro e da una pianificazione delle ferie caotica e inefficiente”. Per l’Ugl Trasporti la carenza di personale rischia di avere un impatto pesante anche sul servizio pubblico. In vista del periodo natalizio, persistono serie preoccupazioni sulla copertura delle linee e sulla possibilità di garantire le ferie al personale rimanente. 

Questa mattina, abbiamo cercato di saperne di più con il segretario provinciale di Ugl-Trasporti di Salerno, Gabriele Giorgianni
Gabriele Giorgianni su situazione Busitalia
