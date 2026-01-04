Freddo? Tempo di broccoli, un toccasana per la nostra salute.

Arriva il freddo? Tempo di crucifere.
Ricche di acqua, contiene sodio, potassio, calcio e fosforo e buona fonte di vitamina C, la famiglia delle crucifere è un’ottima opzione per “aiutare” la salute nel periodo invernale.
Nel lungo elemento dei vegetali ricompresi in questa famiglia vi sono verdure comuni come broccoli cavolfiori, cavoli (verza, cappuccio, nero o riccio) cavoletti di Bruxelles, cime di rapa, rucola e senape.
Ne abbiamo parlato con Giovanna Voria, ambasciatrice della Dieta Mediterranea nel mondo.
Ascolta
freddo e tavole
