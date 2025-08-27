Fratelli aggrediti con un’arma da taglio a Sarno, si indaga

Sarebbero stati accoltellati i due fratelli gemelli di nazionalità straniera che, questa mattina, poco dopo le 9.30, sono stati trovati dai passanti a Sarno con il volto tumefatto e insanguinato nella centrale via Roma.
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i due fratelli, con piccoli precedenti per reati di microcriminalità, sarebbero stati aggrediti da un loro connazionale nella baracca in cui dormivano. Dopo un’accesa discussione, l’uomo avrebbe colpito i due con un’arma da taglio. Sono subito fuggiti via, in strada, per chiedere aiuto.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale di Sarno per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Il presunto aggressore al momento è irreperibile.
Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona.
