Fratelli aggrediti con un’arma da taglio a Sarno, si indaga

27/08/2025 Cronaca Nessun commento

Sarebbero stati accoltellati i due fratelli gemelli di nazionalità straniera che, questa mattina, poco dopo le 9.30, sono stati trovati dai passanti a Sarno con il volto tumefatto e insanguinato nella centrale via Roma.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i due fratelli, con piccoli precedenti per reati di microcriminalità, sarebbero stati aggrediti da un loro connazionale nella baracca in cui dormivano. Dopo un’accesa discussione, l’uomo avrebbe colpito i due con un’arma da taglio. Sono subito fuggiti via, in strada, per chiedere aiuto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti all’ospedale di Sarno per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione.  Il presunto aggressore al momento è irreperibile.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

