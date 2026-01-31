Frane e alluvioni, per i geologi occorre il certificato sul rischio negli atti d’acquisto immobili. Ne abbiamo parlato con Gaetano Sammartino

Dopo la devastante frana di Niscemi, la Sigea, Società Italiana di Geologia Ambientale, chiede che in Italia agli atti di compravendita di ogni tipo di edificio siano allegati, oltre che il certificato contenente le prescrizioni urbanistiche, anche un documento che descriva i pericoli geologici riguardanti le aree interessate.
Secondo i geologi, i cittadini devono, all’atto dell’acquisto o della costruzione, essere messi a conoscenza delle caratteristiche geologiche dell’area e dei potenziali rischi. Niscemi solleva un tema importante. Nessuna delle famiglie che stanno vivendo il drammatico disagio, e quelle che saranno coinvolte nei prossimi mesi, avrebbe investito tutti i propri risparmi per la cosa che tutti riteniamo il rifugio economico, materiale e sociale per eccellenza, la propria casa, sapendo che un giorno una frana l’avrebbe distrutta.
I Certificati di destinazione urbanistica devono contenere specifiche informazioni chiare e facilmente comprensibili circa il grado di pericolosità dei fenomeni naturali, riportato dalle cartografie ufficiali redatte dagli Enti pubblici di ricerca, dalle Autorità di bacino distrettuali e adottati dalle Regioni di riferimento.
Della proposta di Sigea, questa mattina, abbiamo parlato con il geologo Gaetano Sammartino, presidente della sezione Campania della Società Italiana di Geologia Ambientale.
