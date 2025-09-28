Franco Tursi ristoratore in Austria, da 30 anni gestisce Il Bel Paese

Franco Tursi, originario di Monte San Giacomo, dal 1996 vive con tutta la sua famiglia a Schruns, paese dell’Austria, dove gestisce il ristorante-pizzeria ‘Il Bel Paese’, con la moglie Rachele Calabrese.
Schruns è un’importante stazione sciistica meta di appassionati dello sci da tutta Europa. Ha ospitato tra l’altro numerose gare della Coppa del Mondo e della Coppa Europa di sci alpino.
Franco Tursi è intervenuto alla puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 28 settembre 2025, per parlarci delle iniziative collegate alla stagione autunnale ricca di sapori e di colori.
Ascolta
Franco Tursi dall’Austria
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.