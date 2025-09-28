Franco Tursi ristoratore in Austria, da 30 anni gestisce Il Bel Paese

Franco Tursi, originario di Monte San Giacomo, dal 1996 vive con tutta la sua famiglia a Schruns, paese dell’Austria, dove gestisce il ristorante-pizzeria ‘Il Bel Paese’, con la moglie Rachele Calabrese.

Schruns è un’importante stazione sciistica meta di appassionati dello sci da tutta Europa. Ha ospitato tra l’altro numerose gare della Coppa del Mondo e della Coppa Europa di sci alpino.

Franco Tursi è intervenuto alla puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 28 settembre 2025, per parlarci delle iniziative collegate alla stagione autunnale ricca di sapori e di colori.
Franco Tursi dall'Austria
