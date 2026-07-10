Franco Alfieri torna i libertà dopo 21 mesi di detenzione. Precessi in corso, per lui obbligo di firma

Torna in libertà Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex Presidente della Provincia di Salerno, dopo 21 mesi circa di detenzione. Per lui solo l’obbligo di dimora nel comune di residenza.
I giudici della prima Sezione penale del Tribunale di Salerno hanno accolto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari per il presunto patto politico mafioso in occasione delle Amministrative 2019 presentata dai legali. Due i processi a cui è sottoposto: uno relativo agli appalti della pubblica illuminazione davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, dove risponde di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, in concorso, e falso ideologico; l’altro sul presunto scambio elettorale-politico mafioso con il pregiudicato Roberto Squecco, in corso invece a Salerno. Inoltre, è indagato nell’inchiesta sul sottopasso di Paestum e delle multe annullate dalla Polizia Municipale.
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