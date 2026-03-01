A Sanremo per presentare le iniziative di Anci Campania e del comune di Pellezzano. Un bilancio con Francesco Morra

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di Anci Campania, negli ultimi giorni da Sanremo ha lanciato le iniziative del Comune e dell’Anci per il 2026.
Anci Campania compie 50 anni e questo speciale anniversario viene celebrato con tante iniziative, per ricordare e raccontare una storia di impegno e di servizio di un’Associazione che rappresenta i Comuni, l’istituzione più vicina ai cittadini. Anci Campania a Sanremo ha presentato “Note di territorio”, iniziativa promossa insieme alla Regione Campania.
Proficua opera di ANCI e Regione Campania, poi, per la promozione del territorio, attraverso il Festival di Sanremo. In questi giorni si è svolto un incontro istituzionale a Sanremo nel segno del dialogo tra territori con un significativo momento istituzionale. Un’occasione preziosa di confronto e collaborazione tra territori, che si è conclusa con uno scambio simbolico di doni. Al sindaco di Sanremo è stata consegnata in dono, l’opera dedicata a San Gennaro del Maestro Alessandro Flaminio, scultore e artista contemporaneo attivo a Napoli.
Presentati la sesta edizione di “Pellezzano Racconti d’estate”, progetto culturale promosso dal Comune, e la Giornata Mondiale del Made in Italy che il 15 Aprile sarà celebrata a Pellezzano. Si comincerà alle 10.00 presso il Centro Polifunzionale Giovani Più di Coperchia e si proseguirà fino a sera con uno spettacolo teatrale alle 20.45 al Cinema Teatro Charlot di Capezzano che vedrà protagonista l’attore e comico Massimo Bagnato. Gli altri ospiti: Simona Vanni, conduttrice Rai; Phil Mer, batterista pianista arrangiatore, componente dei Pooh; Miriam Candurro, attrice.
Abbiamo fatto il punto con Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di Anci Campania.
Ascolta
Francesco Morra su Sanremo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.