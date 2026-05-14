Francesco Morra si dimette da consigliere provinciale. L’intervista

Francesco Morra ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere provinciale di Salerno, incarico che ricopriva dal 2022.
La decisione è stata ufficializzata con una lettera indirizzata ai vertici di Palazzo Sant’Agostino. Al suo posto in Consiglio provinciale subentrerà Giovanni De Simone, sindaco di Vietri. La scelta, ha spiegato Morra in una nota, nasce da “una riflessione condivisa con il Partito Democratico regionale e provinciale, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza territoriale ancora più ampia”.
Morra è intervenuto ai nostri microfoni tracciando un bilancio della sua attività.
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Morra su dimissioni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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