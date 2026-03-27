Francesco Morra confermato presidente di Anci Campania, l’elezione all’Assemblea Regionale. Il suo intervento a Radio Alfa

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, è stato eletto alla presidenza di Anci Campania, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, di cui finora è stato presidente reggente. L’elezione è avvenuta ieri al termine dell’Assemblea regionale, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni del territorio.
“Sono onorato e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta” ha affermato il neo presidente che sottolinea come “in questa fase, avere alla guida nazionale Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto importante.
“Negli ultimi mesi Anci Campania ha seguito una linea chiara: difendere i Comuni e costruire politiche più eque” ha proseguito Morra, citando “la battaglia per il riconoscimento reale delle aree interne” e l’impegno su “sviluppo territoriale, turismo e sostenibilità dei servizi locali, a partire dall’ambiente”.
Per il neo presidente “si apre una nuova stagione”, basata su “più collaborazione tra Comuni, un rapporto più forte con la Regione e con il Governo” e su “una rete istituzionale capace di incidere davvero sulle scelte strategiche”. Francesco Morra, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.Ascolta
Francesco Morra eletto presidente Anci Campania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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