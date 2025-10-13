Francesco Morra alle celebrazioni del Columbus Day a New York. Il collegamento in diretta

13/10/2025 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il Sindaco del Comune di Pellezzano, Francesco Morra, anche nel suo ruolo di Presidente di Anci Campania, ha partecipato alle celebrazioni ufficiali del Columbus Day 2025 a New York, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità italo-americana.

Il sindaco Morra ha incontrato anche alcuni concittadini di Pellezzano residenti negli Stati Uniti e iscritti all’AIRE, che mantengono vivo il legame con la propria terra d’origine e con la comunità locale.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ascolta il collegamento in diretta
Francesco Morra da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Redazione

La Redazione di Radio Alfa formata tutta da giornalisti professionisti, assieme ad un affiatato gruppo di giornalisti dislocati sul territorio salernitano, coordina e produce quotidianamente tutta l'informazione web, oltre a diverse edizioni di informazione locale al 30° minuto dell’ora, rubriche a tema e informazioni sul traffico e sulla viabilità al 15° minuto dell’ora, diffuse online e attraverso le varie piattaforme di ascolto di Radio Alfa. Seguici anche su | Facebook | Instagram | X | YouTube |

Lascia un Commento