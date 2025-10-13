Francesco Morra alle celebrazioni del Columbus Day a New York. Il collegamento in diretta

Il Sindaco del Comune di Pellezzano, Francesco Morra, anche nel suo ruolo di Presidente di Anci Campania, ha partecipato alle celebrazioni ufficiali del Columbus Day 2025 a New York, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità italo-americana.
Il sindaco Morra ha incontrato anche alcuni concittadini di Pellezzano residenti negli Stati Uniti e iscritti all’AIRE, che mantengono vivo il legame con la propria terra d’origine e con la comunità locale.
Francesco Morra da New York
