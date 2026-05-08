Francesco Correale di Roccapiemonte nominato Alfiere della Repubblica

Grande emozione a Roccapiemonte per il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica a Francesco Correale, giovane volontario della Protezione Civile.
La cerimonia si è svolta al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno dimostrato durante l’emergenza dell’esondazione del torrente Solofrana nel 2022, quando il giovane si è distinto in attività di soccorso e supporto alla popolazione. Il sindaco Carmine Pagano ha espresso orgoglio per il risultato raggiunto, annunciando una cerimonia di festeggiamento anche presso il Comune. Un riconoscimento che valorizza il senso civico e il volontariato giovanile.
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