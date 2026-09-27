Francesco Barone nato e vissuto in Uruguay non ha dimenticato le sue radici a Casalbuono. Il suo racconto

27/09/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Questa settimana con i “Salernitani nel mondo” abbiamo fatto tappa in Uruguay, nella capitale Montevideo, per incontrare e conoscere Francesco Barone, nato e cresciuto in questo Paese dell’America Latina, con origini a Casalbuono (Sa), dove torna spesso.

I suoi genitori emigrarono nel dopoguerra, prima in Brasile e successivamente in Uruguay. Francesco ha sempre praticato la comunità Italiana e conosce la nostra lingua. Ha lavorato in banca ed è stato presidente del Comites. Ora è presidente dell’Associazione Casa d’Italia. Altra curiosità, conduce un programma in una seguitissima radio uruguaiana.

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Francesco Barone dall’Uruguay
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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