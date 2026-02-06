Frana sulla Statale Amalfitana in località Fuenti, vietato l’accesso alle abitazioni a Cetara per 30 famiglie

Resta chiusa e, al momento, con poche possibilità di riapertura in tempi rapidi, la statale 163, in località Fuenti, dove alle 5:40 di questa mattina, il costone roccioso ha ceduto, collassando sulla carreggiata sottostante con principale conseguenze per la comunità di Cetara. Il sindaco Della Monica, dopo un primo sopralluogo sul posto, aveva chiesto l’intervento di Italo Giulivo, il capo della protezione civile della regione Campania. Immediata la risposta. Il capo della protezione civile con i tecnici del genio civile sono in arrivo in Costiera per verificare l’entità della situazione e valutare gli interventi necessari.
Il sindaco intanto ha emesso ordinanza urgente con cui si stabilisce che, in attesa della messa in sicurezza, è vietato l’accesso alle abitazioni di via Carcarella. Sono interessate dal provvedimento 30 famiglie.
Intanto la Regione Campania si è attivata per la frana. L’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in stretto contatto con il sindaco Fortunato Della Monica e con le strutture della Protezione civile regionale.
Intervengono anche i sindacati che ancora una volta rilanciano la preoccupazioni sull’estrema fragilità della Statale , segnalando la necessità improcrastinabile di interventi strutturali di messa in sicurezza dei costoni rocciosi e dell’intero asse viario. “La sicurezza non può essere affidata alla fortuna”, scrivono Filt e Fit. Si chiede l’apertura urgente di un tavolo di confronto.
E intanto, nella baia di “Cavallo Morto”, nei pressi del Cimitero di Maiori, sotto la carreggiata stradale, il terreno ha ceduto, trascinando fango, pietre e detriti sulla piccola spiaggia sottostante. In particolare, un enorme masso è rimasto sospeso sopra la spiaggetta.
