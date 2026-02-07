Frana sulla Statale Amalfitana, i sindacati “servono interventi strutturali”

Sono in corso i lavori di pulizia e ripristino della carreggiata sul tratto della Statale 163 Amalfitana interessato, dalle prime ore di ieri, da una frana, tra i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara, in zona Fuenti. L’obiettivo è la riapertura della strada al regolare traffico veicolare.
Vista l’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza dell’area “ad horas” da parte dei proprietari del terreno soggetto a smottamento, il Comune di Vietri sul Mare confida di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, tanto che ha già dato incarico all’ufficio tecnico comunale di individuare le sistemazioni idrogeologiche idonee ad affrontare l’emergenza ed a ripristinare la regolare circolazione veicolare già dalla prossima settimana.
I sindacati FILT CGIL e FIT CISL, da tempo denunciano e rilanciano con forza le condizioni di estrema fragilità della SS 163, segnalando ripetutamente la necessità improcrastinabile di interventi strutturali di messa in sicurezza dei costoni rocciosi e dell’intero asse viario.
Per i sindacati, servono azioni immediate, programmate e definitive, con investimenti certi e un cronoprogramma chiaro che garantisca:
– la tutela dell’incolumità di lavoratori e utenti del trasporto pubblico;
– la continuità dei servizi essenziali;
– una viabilità sicura e affidabile per un territorio strategico sotto il profilo economico e turistico;
Nostro ospite Gerardo Arpino, segretario generale della Filt Cgil Salerno
Arpino su Statale Amalfitana
