Frana sulla SS163 Amalfitana, riapertura prevista per l’11 febbraio. Il punto in diretta col sindaco Della Monica

Resta sospesa, almeno fino a martedì, la circolazione stradale sulla Statale 163 Amalfitana in località Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara. Martedì un nuovo sopralluogo e, se le condizioni lo consentiranno, si riaprirà al traffico mercoledì a senso unico alternato regolato da semaforo. L’alternativa per raggiungere gli altri comuni della costiera è il valico di Chiunzi.

A seguito del sopralluogo, ieri, di Comune, Protezione Civile e Genio Civile, è stato dato il via libera ad un intervento di somma urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza del versante che costeggia la strada. Eseguito anche un sopralluogo in località Carcarella, a Cetara, dove, in seguito ad un’altra frana, si temeva per alcune abitazioni della zona.

Scongiurata l’evacuazione di circa trenta famiglie. Questa mattina, in diretta, abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco di Cetara, Fortunato Roberto Della Monica.
Fortunato Della Monica su situazione frana Cetara
