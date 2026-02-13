Frana a Vietri sul Mare, vertice in Prefettura

Si è tenuto in Prefettura, a Salerno, il vertice operativo per fare il punto sulla frana che da ieri pomeriggio ha spezzato in due la Costiera Amalfitana a Vietri sul Mare, nella frazione Marina.
Forte la preoccupazione espressa dai sindaci del comprensorio poiché la chiusura della Statale 163 impedisce il transito persino alle ambulanze e si temono peggioramenti a causa del nuovo maltempo in arrivo. I sindaci hanno ribadito l’urgenza di un Masterplan regionale sul rischio idrogeologico per agire non solo nelle emergenze, a tutela della vita dei cittadini e dell’economia del territorio.
Il Prefetto ha rassicurato sull’attivazione della macchina dei soccorsi ed ha chiarito che le 6 famiglie evacuate a Vietri non potranno rientrare nelle loro abitazioni fin quando le loro case non saranno messe in sicurezza.
