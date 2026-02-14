Frana a Vietri sul Mare, si attendono esiti degli ulteriori rilievi tecnici. Il punto con il sindaco Giovanni De Simone

In attesa dei risultati dei nuovi rilievi geologici e geognostici effettuati ieri sul luogo della frana a Vietri sul Mare resta confermata l’interdizione dell’area alle sei famiglie residenti del Parco Madonna dell’Arco e la chiusura totale al traffico veicolare sulla SS. 163 Amalfitana al Km 48,300, tenuto anche conto, dell’allerta meteo arancione che oggi incombe su gran parte della Campania.
“La situazione resta seria e purtroppo non credo che la soluzione sarà attuata in tempi brevi. Abbiamo attivato – ha detto il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone – tutti i soggetti che devono farsi carico del ripristino dei luoghi e monitoreremo le varie fasi perché le procedure siano celeri”.
Ieri pomeriggio, c’è stato anche un sopralluogo dell’assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta e dell’assessore regionale allo sviluppo economico Fulvio Bonavitacola che hanno incontrato il sindaco De Simone, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana Fortunato Della Monica, alcuni rappresentanti e tecnici dell’Anas. “Le cause dell’accaduto – ha spiegato l’assessora Zabatta – saranno approfondite non appena le condizioni meteo consentiranno la ripresa dei sopralluoghi e delle verifiche. L’attenzione è massima”. Questa mattina, abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco Giovanni De Simone.
Giovanni De Simone su frana a Vietri sul Mare
