Frana a Vietri sul Mare, chiusa la Statale Amalfitana. Sgomberata abitazione

Sono circa 50 i metri cubi di detriti che ieri pomeriggio si sono distaccati dal costone roccioso a Vietri sul Mare, alla frazione Marina provocando lo sgombero precauzionale di sei nuclei familiari e la chiusura della sovrastante Statale Amalfitana in via precauzionale in attesa di un’ispezione nella giornata di oggi.
La frana si è arrestata a ridosso di un fabbricato alla base del versante, sfondando il muro di un bagno.
Sul posto ieri si è recato anche il Direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, per un sopralluogo immediato, unitamente ai tecnici del Genio Civile di Salerno. “Il costone risulta scavernato per una profondità stimata tra i 5 e i 6 metri – ha spiegato l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta”.
La Protezione Civile regionale è in stretto raccordo con il Comune di Vietri sul Mare e con i Vigili del Fuoco. Oggi, l’assessora Zabatta parteciperà al Centro Coordinamento Soccorsi convocato, alle 11, in Prefettura per fare il punto sulle ulteriori azioni da intraprendere.
“Faremo di tutto per riaprire al più presto la SS163 e limitare al minimo i disagi per studenti e pendolari”, ha fatto sapere il presidente della Conferenza dei sindaci della Costiera, Della Monica.
