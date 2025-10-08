Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno. Dal 10 al 12 ottobre nel Vallo di Diano. Main Sponsor BCC Magna Grecia

La nuova edizione del Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili, si terrà dal 10 al 12 ottobre 2025 nel territorio del Vallo di Diano. Lo annuncia il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.
Main partner, la BCC Magna Grecia, il cui contributo ha reso possibile la realizzazione di questa edizione, rafforzando la rete di cooperazione tra pubblico e privato, indispensabile per costruire opportunità concrete per i giovani del territorio.
Quest’anno l’iniziativa, organizzata in collaborazione con undici Forum comunali del Vallo di Diano e con il patrocinio e il contributo di undici Comuni in rete, si arricchisce di un riconoscimento di grande prestigio: l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, insieme a quello del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG). Un riconoscimento che conferma la rilevanza e la visione europea di un progetto che pone i giovani al centro delle dinamiche di crescita sociale e territoriale.
La tre giorni prenderà il via venerdì 10 ottobre a Sala Consilina con una mattinata interamente dedicata al mondo della scuola. Gli studenti degli istituti superiori del Vallo di Diano incontreranno l’università, le istituzioni e il mondo dell’impresa in un dialogo intergenerazionale ricco di spunti e opportunità.
L’obiettivo di questa edizione è ambizioso: costruire un vero e proprio “Manifesto dei Giovani”, un documento programmatico da consegnare simbolicamente alla politica e alle istituzioni, frutto del lavoro condiviso dei giovani della provincia.
Nel corso della giornata è previsto anche un laboratorio promosso da Hub Rete Salerno, dedicato alle opportunità imprenditoriali e al dialogo tra giovani e impresa.
Nel pomeriggio, il taglio del nastro ufficiale si terrà nella cornice di Teggiano, mentre la serata inaugurale si svolgerà ad Atena Lucana, con momenti di incontro, musica e socialità.
Sabato 11 ottobre, i lavori proseguiranno nella Certosa di Padula, dove oltre 250 giovani provenienti da tutta la provincia si confronteranno su temi come partecipazione, cittadinanza attiva, sostenibilità, cultura e impresa. I tavoli saranno animati da associazioni, professionisti del terzo settore ed esperti di politiche giovanili. La giornata si concluderà a Polla, con un momento di convivialità e rete tra i partecipanti.
Domenica 12 ottobre, presso la Comunità Montana del Vallo di Diano, si terranno le conclusioni ufficiali dell’evento: i sindaci degli undici Comuni aderenti, insieme al Coordinamento Provinciale, sottoscriveranno il “Manifesto dei Giovani”, sancendo un patto simbolico tra istituzioni e nuove generazioni.
La manifestazione si chiuderà con un pranzo conviviale a Caselle in Pittari, occasione per condividere esperienze e costruire nuove sinergie di rete.
