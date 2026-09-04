Forte caldo e scuole non adeguate, nel dibattito si inserisce anche il presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno

Per contrastare il problema del grande caldo nelle scuole, Vincenzo Marrazzo, presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, propone di valutare l’attivazione della DAD (Didattica a distanza), nelle scuole dei territori maggiormente interessati dall’emergenza termica e per quanto riguarda il rischio di un’eventuale diffusione della West Nile Virus, in quei territori attraversati da fiumi.
Marrazzo condivide e sostiene la mozione presentata in Regione Campania che impegna il Presidente Roberto Fico a la giunta regionale a valutare l’attivazione immediata di un piano straordinario di tutela della salute pubblica e di adattamento climatico per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027, alla luce delle ondate di calore e di un possibile rischio epidemiologico legato alle arbovirosi.
“Non ci sono pericoli imminenti ma sarebbe preferibile attendere la fine dell’emergenza caldo”, conclude il presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, che questa mattina è intervenuto in diretta.
Ascolta
Vincenzo Marrazzo su scuole e forte caldo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.