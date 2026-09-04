Forte caldo e scuole non adeguate, nel dibattito si inserisce anche il presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno

04/09/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Per contrastare il problema del grande caldo nelle scuole, Vincenzo Marrazzo, presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, propone di valutare l’attivazione della DAD (Didattica a distanza), nelle scuole dei territori maggiormente interessati dall’emergenza termica e per quanto riguarda il rischio di un’eventuale diffusione della West Nile Virus, in quei territori attraversati da fiumi.

Marrazzo condivide e sostiene la mozione presentata in Regione Campania che impegna il Presidente Roberto Fico a la giunta regionale a valutare l’attivazione immediata di un piano straordinario di tutela della salute pubblica e di adattamento climatico per l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027, alla luce delle ondate di calore e di un possibile rischio epidemiologico legato alle arbovirosi.

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“Non ci sono pericoli imminenti ma sarebbe preferibile attendere la fine dell’emergenza caldo”, conclude il presidente dell’Ente Parco del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, che questa mattina è intervenuto in diretta.

Ascolta
Vincenzo Marrazzo su scuole e forte caldo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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