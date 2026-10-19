Formazione, per la prima volta al Sud arriva il Play Sicurezza Day organizzato da TSemplifico

Il 3 novembre 2026, all’Hotel Cetus di Cetara, arriva per la prima volta nel meridione il format Play Sicurezza Day: una giornata pensata per le imprese per sperimentare nuove modalità di formazione capaci di aumentare consapevolezza, partecipazione e comportamenti sicuri sul lavoro.
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La sicurezza sul lavoro non è soltanto un insieme di norme e procedure da conoscere, ma una cultura da costruire quotidianamente all’interno delle organizzazioni. Ed è proprio dalla necessità di rendere la formazione più concreta, partecipata ed efficace che nasce il Play Sicurezza Day Salerno.
L’appuntamento rappresenta la prima tappa del format in questa area del Paese, portando un modello già consolidato e dedicato all’innovazione nella formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.
L’iniziativa è organizzata da Tsemplifico, partner autorizzato Play Sicurezza e azienda associata a Confindustria Salerno, e si rivolge in particolare ai professionisti che, all’interno delle aziende, hanno responsabilità dirette nella gestione e nella diffusione della cultura della sicurezza: HSE Manager, RSPP, HR Manager, dirigenti, preposti e RLS.
Dopo 4 edizioni realizzate nelle Marche e 4 in Lombardia tra 2024 e 2026, il format sceglie dunque Salerno come prima tappa nel Meridione, offrendo alle imprese del territorio l’opportunità di confrontarsi con un modello di formazione prevalentemente pratico ed esperienziale.
Il metodo: nato ad Ancona da un’intuizione di Alessandro Nanni
Il Metodo Play Sicurezza nasce ad Ancona da un’idea di Alessandro Nanni, che lo ha sviluppato riunendo teorie e spunti pratici dagli ambiti delle neuroscienze, dell’andragogia e della gamification. Play Sicurezza® è già scelta da alcune tra le più prestigiose aziende italiane, portando il metodo in contesti organizzativi di diversa dimensione e settore.
Il metodo integra strumenti tecnico-ludici, attività esperienziali e modalità interattive con l’obiettivo di trasformare la formazione da momento prevalentemente trasmissivo a esperienza attiva. Il partecipante non è quindi soltanto destinatario di informazioni, ma viene chiamato a osservare, prendere decisioni, confrontarsi e successivamente rileggere quanto sperimentato attraverso il debriefing — un processo che punta a collegare l’esperienza vissuta in aula con le situazioni reali che le persone affrontano ogni giorno sul luogo di lavoro.
A guidare la giornata di Salerno saranno lo stesso Alessandro Nanni insieme a Raffaele De Simone, CEO di Tsemplifico, una delle principali aziende partner di Play Sicurezza.
Il programma permetterà ai partecipanti di sperimentare direttamente alcuni degli strumenti utilizzati nella formazione Play Sicurezza. Si tratta di alcuni dei moduli esistenti: l’intero catalogo è consultabile su www.playsicurezza.it
La mattinata sarà dedicata ai moduli esperienziali “Mani” e “PperD”.
- Mani porta l’attenzione sull’importanza delle mani nella vita professionale e privata, stimolando una riflessione sulla percezione dei rischi di infortunio legati alle attività lavorative.
- PperD è il primo gioco sulla sicurezza, realizzato assieme al game designer Emiliano Sciarra e improntato sull’aumento della percezione del rischio nelle aziende. Utilizza il gioco come strumento formativo per lavorare sulla capacità di prendere decisioni consapevoli, favorendo il confronto tra i partecipanti.
Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sul ruolo dei preposti e sull’efficacia della loro azione quotidiana attraverso “SEI SICURO?”, la serie originale ideata e prodotta da Play Sicurezza. Attraverso episodi costruiti intorno a situazioni realistiche vissute nelle aziende, i partecipanti sono chiamati a osservare comportamenti, criticità e dinamiche organizzative, trasformando il video in uno strumento di discussione e apprendimento.
La giornata si concluderà con un momento di debriefing e rilettura delle esperienze svolte, finalizzato a collegare quanto appreso alle rispettive realtà aziendali.
“Portare per la prima volta questo format in quest’area significa creare sul territorio una nuova occasione di confronto tra imprese e professionisti che affrontano quotidianamente la sfida della prevenzione” ha detto in diretta in studio a Radio Alfa, il Ceo di TSemplifico, Raffaele De Simone.
Play Sicurezza Day Salerno – Prima edizione nel Meridione 3 novembre 2026 Hotel Cetus –Cetara, Costiera Amalfitana Organizzato da Tsemplifico – Partner Play Sicurezza.
Per informazioni:
Link dell’evento: https://playsicurezzaday-tsemplifico.bitrix24.site
Contatti: info@tsemplifico.it
Tel. 340 660 7057
È previsto il rilascio dell’aggiornamento crediti RSPP e delle certificazioni formative.
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